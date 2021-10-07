Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor

Nehrin Antakya ilçe merkezinden geçen kısmında biriken su sümbülleri, büyükşehir belediyesi ekiplerince tekne yardımıyla temizleniyor.

Su sümbüllerinin nehrin bazı bölgelerini kaplaması sonucu su yüzeyi yeşile büründü.

Asi Nehri üzerinde son yıllarda dönemsel olarak görülen ve hızlıca artabilen su sümbülleri, bilim insanlarınca istilacı bir tür olarak nitelendiriliyor.