Asgari ücret ara zam 2025 Temmuz: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Memur ve emekli maaşlarının belli olmasının ardından, asgari ücrette ara zam tartışmaları başladı. Hatırlanacağı gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada temmuz ayında asgari ücrette ara zammın gündeme gelebileceğini belirtmişti. Yapılan açıklama, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte Temmuz 2025 asgari ücret ara zammı son gelişmeler...
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Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Asgari ücret zammı bilindiği gibi, aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesi sonucunda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi ocak ayında, net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak açıklanmıştı. Peki, "Asgari ücrete ara gelecek mi? 2025 Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?" İşte detaylar...
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
“ Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK?
Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.
Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM
ILO: “Asgari ücretli enflasyonun altında zam alırsa desteklenmeli”
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, yüksek enflasyon yaşanan ülkelerde enflasyonla mücadele edilirken asgari ücret zamlarının enflasyonun altında kalabileceğini ancak bu tür durumlarda işçilerin sosyal araçlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hassan, asgari ücretin insan onuruna yakışır bir yaşam standardında olması gerektiğini belirtti.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıda son ILO Konferansında alınan kararlar hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.
Hassan, ILO’nun asgari ücretin belirlenmesi konusundaki yaklaşımına ilişkin bir soru üzerine, her şeyden önce işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üç taraflı mekanizma ile tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir yaşam standardında olması gerektiğini kaydeden Hassan, bu hedefe ulaşmanın kolay olmadığını da belirtti.
Yüksek enflasyon yaşanan ve enflasyonla mücadele eden ülkelerde asgari ücret zamlarının enflasyonun altında kalabildiğini ifade eden Yasser Hassan, aksi takdirde yüksek zammın yeniden enflasyona ve sonuçta bir kısır döngüye yol açtığını dile getirdi. Hassan, asgari ücret zammının enflasyonun altında kaldığı bu tür durumlarda asgari ücretle çalışan işçilerin farklı sosyal araçlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hassan, bu yapılmadığı takdirde düşük asgari ücret zammının enflasyonla mücadelede basit bir mali araç olarak kullanılmış olacağını vurguladı.
MOTO-KURYELERE ILO KORUMASI
Kurye, taksi şoförlüğü (UBER gibi), sağlık bakımı, lojistik, temizlik, ev hizmetleri gibi işlerde dijital platformlara bağlı çalışma yöntemi tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. Bu tür platformlara bağlı çalışan kişilerin çok az bir kısmı iş sözleşmesiyle ücret karşılığı çalışırken, çoğunluğu ortak, taşeron gibi sıfatlarla çalıştırılıyorlar. İş güvenceleri bulunmuyor, sosyal güvenliğe erişimleri kısıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun bulunuyorlar.
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ILO bir süredir platform ekonomisi çalışanlarının koşullarının nasıl düzeltilebileceğine dair hazırlıklar yürütüyor. ILO, gelecek yılki konferansta “Platform ekonomisinde insana yakışır iş” başlıklı gündem maddesi belirledi. Uluslararası çalışma standartlarının platform ekonomisine uyarlanması konusunda 2026’daki konferansa kadar sözleşme ve tavsiye karar taslağı hazırlanacak.
Yasser Hassan, platform ekonomisine yönelik çalışmaların hem tüketiciler hem çalışanlar için önemli olduğuna dikkat çekti. Hassan, üye devletlerden platform ekonomisi çalışanlarının ücretleri, çalışma saatleri, sosyal güvenliğe erişimi, sözleşmelerin belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği konularında görüş ve önerilerin toplandığını anlattı. Bu sektörde mevzuat açısından gri alanlar bulunduğuna dikkat çeken Hassan, bazı platformların işçiyi ortak, tedarikçi, taşeron olarak gösterdiklerini, işçilerin kendi kaderine terk edilmesinin ILO açısından kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
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Hassan, ILO’nun, platform ekonomisinde çalışan işçilerin hakları konusundaki asgari gereksinimlerin belirlenmesini ve üye devletler için bağlayıcı hukuki belge oluşturmayı amaçladığını, bu belgedeki standartların daha sonra ulusal yasalara yansıtılacağını kaydetti. Hassan, Türkiye’de de bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü, kısa süre önce yapılan çalıştayda konunun kapsamlı şekilde tartışıldığını vurguladı.
Sözleşme taslağı gelecek yılki ILO Konferansında kabul edilirse, uluslararası çalışma standartları tüm dijital emek platformları ve tüm dijital platform çalışanlarına da uygulanacak. Ülkeler, platform çalışanlarının sosyal güvenlik haklarına erişimini sağlayıcı tedbirler alacak.
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YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET