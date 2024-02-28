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        Haberler Gündem 3. Sayfa Asansör boşluğuna düşen işçiden acı haber

        Asansör boşluğuna düşen işçiden acı haber

        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 26 yaşındaki bir işçi asansör boşluğundan düşerek yaşamnı yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:33 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:33
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        Asansör boşluğuna düşen işçiden acı haber
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        Beylikdüzü'nde, çalıştığı inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesinde bir inşaatta çalışan Mail K. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattan asansör boşluğuna düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İşçinin cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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