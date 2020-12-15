Kar yağışının çok az olduğu ve yaban hayatı açısından büyük öneme sahip köyde, nesli koruma altında olan su samuru, yaban keçisi ve vaşak gibi hayvanların yanı sıra Pembelik Barajı kıyısında kurulu olması sebebiyle de her yıl çok sayıda leylek, angıt, balıkçıl ve flamingo gibi birçok göçmen kuş türleri yaşıyor.