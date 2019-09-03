Artweeks@Akaretler'de davet

Artweeks@Akaretler, UBS Ana Sponsorluğunda, Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen özel davetlilerini ağırladı. Davete serginin ev sahipliğini üstlenen Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, Faruk Eczacıbaşı - Füsun Eczacıbaşı, Çiğdem Eşrefizade, Can Has, Hacı Sabancı - Nazlı Kayı, Zafer Yıldırım, Arzu Kunt, Vedat Alaton, Bahar Korçan, Begüm Gazioğlu Ballı ve Özcan Tahincioğlu gibi sanat, basın ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı.

Serdar Bilgili

Bünyesine yeni eklenen galeriler ve koleksiyonerlerle büyüyerek Sıraevler'de 10 binaya yayılan Artweeks@Akaretler'in 3'üncü edisyonuna; Aria, Ambidexter, Gama, Baraz, Artnivo, artSumer, Mixer, Empire Project, Krank, Martch Art Project, Anna Laudel, Ferda Art Platform ve MERKUR galeri sanatçılarından oluşan karma sergilerle katılıyor. Japonya'da yaşayan sanatçı Ercan Akın, küratörlüğünü üstlendiği ve 10 sanatçının seçkilerinden oluşan 'Kusurlu Güzellik' sergisiyle, Şerife Bilgili Ercantürk ise ilk kişisel sergisiyle yer alıyor.

İlk etkinlikten beri Artweeks@Akaretler'in bünyesinde bulunan değerli koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu, koleksiyonunda yer alan Ardan Özmenoğlu önderliğinde, 35 sanatçıyı buluşturduğu "Absürt" sergisiyle Sıraevler No:55'te sanatseverleri ağırlıyor. Evliyagil Müzesi Beral Madra küratörlüğünde "Düşünme İkonları: İmgeler ve Metinler" sergisiyle, Agah Uğur koleksiyonunda yer alan ve 'Göç' konusunu ele alan video yerleştirmeleriyle, genç koleksiyoner Hacı Sabancı ise koleksiyonundan bir kesitle Sıraevler No:37-39'da yer alıyor.

Zafer Yıldırım

Artweeks@Akaretler programında sergilerin yanı sıra sanatçılar ve koleksiyoncularla söyleşiler de yer alıyor. Akaretler Sıraevler'de üç hafta sürecek olan tüm sergiler ve söyleşiler ücretsiz gerçekleşiyor.

Uzun yıllardır Art Basel ile Küresel Ortaklık, UBS Sanat Koleksiyonu, UBS Sanat Koleksiyoncuları Grubu ve dünya çapında önde gelen sanat kuruluşları ile işbirlikleri gibi çeşitli çalışmalarla çağdaş sanatın hamiliğini üstlenen UBS, Artweeks@Akaretler'in Ana Sponsoru olmaktan gurur duyduğunu açıkladı. Altmış yıldan uzun süredir aktif olarak çağdaş sanat eserleri toplayan UBS, 30.000'i aşkın eserle dünyanın en büyük ve en önemli kurumsal sanat koleksiyonlarından birine sahip bulunuyor.

Hacı Sabancı - Nazlı Kayı