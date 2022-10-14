TBMM bahçesinde horon keyfi

Ankara'daki çeşitli üniversitelerde öğrenim gören Artvinli 25 öğrenci, AK Parti Artvin Milletvekili Balta'nın daveti üzerine Meclis'i ziyaret etti.
Meclis kampüsündeki ziyaretleri sonrası öğrenciler, Halkla İlişkiler Binası önünde akordiyon eşliğinde horon oynadı, Artvin yöresine ait halk oyunları figürlerini sergiledi.
AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Ertunç Balta ile CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da öğrencilerle beraber horon oynadı. Bazı öğrenciler ve çalışanlar, TBMM'deki renkli anları cep telefonlarıyla kaydetti.
"MECLİS'TEKİ YOĞUN VE GERGİN HAVAYI ARTVİN HAVASIYLA DAĞITMIŞ OLDUK"
Milletvekili Balta, AA muhabirine, Artvinli gençlere hem Ankara'ya hoş geldin dediklerini hem de Meclis'i görme fırsatı sunduklarını söyledi.
Gençlerden birinin yanında akordiyon olduğunu öğrenince horon vurmak istediklerini belirten Balta, "Artvin deyince horon akla geliyor. Burada da hemen horon oynayacak bir ekip oluştu. Biz de Meclis'te bir Artvin havası estirmiş olduk. Artvin'de herkesin bir folklor geçmişi vardır. Herkes horon oynamayı bilir. Benim de ilkokuldan bir tecrübem var. Meclis yoğun ve gergin bir haftayı geride bıraktı, biz de Artvin havasıyla o havayı biraz dağıtmış olduk, rahatlatmış olduk." ifadelerini kullandı.
Milletvekili Bayraktutan da organizasyondan haberi olmadığını, Artvin yöresine ait müziği duyunca hemen gençlerin yanına geldiğini aktardı.
Meclis bahçesinde horon oynayarak TBMM tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bayraktutan, "Akordiyon müziğini duyunca Artvinliler hemen sesin olduğu yere giderler. Ben de uzaktan duyunca koşa koşa geldim. Erkan Bey'le beraber Ankara'da siyaset yapıyoruz ama herhalde ilk defa yan yana horon oynadık. Ben de çok mutluyum. Çocuklarımıza Ankara'da başarılar diliyoruz. Ankara'da Artvin'i yaşattılar bize." diye konuştu.
Öğrencilerden Gizem Nisa Karaca, hep televizyonda gördükleri TBMM'yi gezme fırsatı bulduklarını vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Burada çok güzel karşıladılar bizi. Meclis binasını görmek çok güzeldi. Herkesin ziyaret etmesi gereken bir yer. 15 Temmuz'da bombalanan yeri gördük. Ziyaret sonunda da birlikte horon oynadık." dedi.
Onurcan Öktem de Artvin Milletvekilleriyle Meclis bahçesinde horon oynayarak çok güzel ve unutulmayacak bir anı yaşadıklarını kaydetti.
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