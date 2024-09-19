Turan Ergün kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları vali atamalarının ardından gündeme geldi. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Karara göre Turan Ergün, yeni Artvin Valisi oldu. Bu gelişme sonrası ‘’Yeni Artvin Valisi Turan Ergün kaç yaşında, nereli, evli mi?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Ergün, 11 Mayıs 2022 tarihinden bu yana Kırklareli Valisi olarak görev yapıyordu. İşte, Yeni Artvin Valisi Turan Ergün biyografisi ve kariyeri…