Artvin'de korku dolu anlar!

İlçede yaşayan Töngel çifti, Kapistre Deresi'nin taşması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Zemin katın su dolması ve derenin de evlerinin önünden akması nedeniyle dışarı çıkamayan çift, kapıyı açmayı denedi ancak başaramadı.
AA'nın haberine göre pencereyi açarak yardım isteyen Töngel çiftine üst kattaki komşuları ip sarkıttı. Mustafa Töngel, ipe tutunarak birinci katın balkonuna tırmanmayı başardı. Ardından da eşi Fatma Töngel'e ipi sarkıttı. İpi beline dolayan Fatma Töngel, eşinin yardımı ile üst katın balkonuna tırmandı.
Töngel çiftinin kurtuluş anını komşuları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde Töngel çiftinin iple tırmandığı sırada suyun otomobilleri sürüklediği anlar da görülüyor.
"KURTULAMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜM"
Yaşadıklarını anlatan Mustafa Töngel, olay anında dışarıda olduğunu, eşinin derenin taştığını ve mahalleye su gelmeye başladığını haber vermesi üzerine eve geldiğini söyledi.
Çocukları üst kat komşuya çıkardıklarını, eşinin ise eşya kurtarmak için evde kaldığını belirten Mustafa Töngel, "Evin her tarafı su doldu. Kapıyı açamadık. Balkondan çıkmayı denedik ancak çıkma şansımız yoktu. Eşim ile helalleştik. Kurtulamayacağımızı düşündük. Yukarıdaki komşular ip attı. Camı açarak evin içerisini su doldurdum ve kendimi yukarı balkona çıkarttım. Eşime ipi beline bağlamasını söyledim. Onu da daha sonra yukarı çektim." dedi.
Hiç bir şeylerini kurtaramadığını anlatan Mustafa Töngel, "Üzerimdeki eşyalar bile emanet. Hiç bir şeyimiz kalmadı. Seram vardı. Bütün emeklerimiz gitti. Şükür canımıza bir şey olmadı ama artık ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.
Fatma Töngel ise çocuklarını üst kata gönderdikten sonra bir şeyler kurtarmak için evde kaldığını vurgulayarak, "Bir anda ne olduğunu anlamadık. Eşim kapıyı açmaya çalıştı ama açamadık. Sonra bazı kişileri arayarak helalleştik. Artık kurtulabileceğimizi düşünmüyorduk.Üst kattan komşularımız ip sarkıtarak kurtulduk. Allaha şükür canımız sağ. Çok korktuk." ifadelerini kullandı.
Töngel, ikinci kez kendisinin sele maruz kaldığını dile getirerek, "Daha önce de Fındıklı'da sel afetini yaşamıştık. Orada da başkalarının yardımı ile kurtulduk. Bu çok korkunçtu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kurtulduğumuza sevindik ama bütün ziynet eşyalarımız, anılarımız gitti. Elimizde tutunacak dalımız kalmadı." dedi.
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