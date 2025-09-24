Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Artvin'de kaydedildi! Sel çöpü! | Son dakika haberleri

        Artvin'de kaydedildi! Sel çöpü!

        Artvin'de geçtiğimiz günlerde yaşanan selin ardından, Muratlı Barajı'nda kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Sel sularının taşıdığı balçık, çöp, dal ve odun parçaları, baraj gölünün rengini değiştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 14:10 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de kaydedildi! Sel çöpü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Borçka ilçesinde sel ve heyelanın izleri silinmeye çalışırken, derelerin Çoruh Nehri’ne taşıdığı balçık, çöp, dal ve odun parçaları Muratlı Barajı’na doldu. Çamurlu suyla birlikte baraj gölündeki renk değişimi dronla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan sağanak, Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak sel, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Çökme yaşanan birçok köy yolu ulaşıma kapandı, bazı köprüler yıkıldı. Yer yer metrekareye 200 kilograma varan yağış alan ilçede taşan dereler, önüne kattığını sürükledi. Sel sularından Türkiye’nin en hızlı akan Çoruh Nehri üzerine enerji üretim faaliyeti süren 45 metre derinliğindeki Muratlı Barajı Hidroelektrik Santrali (HES) de nasibini aldı.

        Bölgede sel ve heyelanın izleri silinmeye çalışırken derelerin Çoruh Nehri’ne taşıdığı balçık, çöp, hafriyat, dal, ağaç ve tomruklar sel sularıyla sürüklendiği Muratlı Barajı’na doldu. Çamurlu su dolan barajdaki renk değişimi ve oluşan kirlilik tabakası dronla görüntülendi. Baraj ve çevresinde DSİ ekiplerinin hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Habertürk Anasayfa