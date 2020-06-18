Artvin'in Hopa ilçesinin Çamurlu köyünde öğretmen Hakkı Yıldız, çay tarlasında çalışırken ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Çay toplamaya gelen Yıldız, bölgede ender görülen dağ ceylanıyla karşılaştı. Yıldız, o anları cep telefonuyla görüntüledi.