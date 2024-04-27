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TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan 2024 tarihinde Sulusaray merkez üslü gerçekleşen depremlerin ardından Artova ve Zile'de devam eden hasar tespit ve eğitim-öğretime hazırlık çalışmaları nedeniyle 29 Nisan ile 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Artova ve Zile'deki akademik birimlerde uzaktan çevrim içi eğitime geçildiği bildirildi.

Sınavların 18-19 Mayıs tarihlerinde planlandığı ifade edildi.