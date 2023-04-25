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"Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler" paylaşımında bulundu

Giriş: 25.04.2023 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
"Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar"
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. Soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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