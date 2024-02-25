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        Haberler Ekonomi Borsa Artemis Halı halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Artemis Halı kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? - Borsa Haberleri

        Artemis Halı halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Artemis Halı kaç lot verir?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Artemis Halı A.Ş halka arz başvurusunu onayladı. Yayımlanan izahname ile Artemis Halı; talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı ve katılım endeksine ilişkin tüm bilgiler netlik kazanmış oldu. Artemis Halı halka arz büyüklüğü 507 milyon TL olarak açıklanırken, halka arz kapsamında toplamda 20 milyon lot dağıtımı yapılacak. İşte Artemis Halı halka arz tarihleri ve olası lot dağıtım sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 18:10 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:10
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        • 1

          Artemis Halı halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 25.37 olarak açıklanan Artemis Halı halka arzında, toplamda 20 milyon lot dağıtımında bulunalacak. Söz konusu halka arz katılımayı düşünen yatırımcılar, "Artemis Halı halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Artemis Halı kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 'ARTMS' Artemis Halı talep toplama tarihleri...

        • 2

          ARTEMİS HALI HALKA ARZ OLUYOR!

          Artemis Halı’nın halka arz büyüklüğü 507 milyon TL olarak belirlendi. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak. Artemis, halka arz ile birlikte 20.000.000 TL değerinde bedelli sermaye artırımına gidecek. İşlem sonrası şirketin sermayesi 50.000.000 TL'den 70.000.000 TL'ye yükselecek.

        • 3

          ARTEMİS HALI HALKA ARZI NE ZAMAN?

          Artemis Halı halka arz kapsamında 27-28 Şubat tarihlerinde talep toplayacak.

        • 4

          ARTEMİS HALI HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Artemis Halı halka arzının büyüklüğü 507 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 25.37 olarak belirlenirken 25,35 TL hisse fiyatı ile satışa sunulacak.

        • 5

          ARTEMİS HALI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          Artemis Halı’nın halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;

          2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (253 TL)

          2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (202 TL)

          2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (177 TL)

          3 Milyon katılım ~ 6 Lot (152 TL)

          3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (152 TL)

          4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (126 TL)

          4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (126 TL)

          4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (101 TL)

        • 6

          ARTEMİS HALI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          Akbank

          İş Bankası

          Yapı Kredi

          Garanti Bankası

          Ziraat Bankası

          Vakıfbank

          Halkbank

          TEB

          QNB Finansbank

          Denizbank

          Kuveyt Türk

          Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arasında katılabilecek.

        • 7

          ARTEMİS HALI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Artemis Halı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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