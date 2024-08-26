Arslantepe Höyüğü'nde 7 bin yıllık hayvan figürlü mühürler bulundu

"ARSLANTEPE'NİN EN ESKİ MÜHÜRLERİ"

Restelli, mühürlere hayvan figürlerinin işlendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemik mühürde keçi veya keçiye yakın hayvan figürü olduğunu düşünüyoruz. Taş mühür belki bir köpek ya da köpeğe yakın bir hayvan. Kalkolitik Dönemde bu hayvan figürlerine çok rastlıyoruz, sadece Arslantepe değil tüm Kuzey Mezopotamya bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki mühürlerde bu figürleri kullanıyorlar. Tipik bir mühür. Arslantepe'de mühür var ama bizim daha önce bulduğumuz mühürler o kadar eski değil, bu nedenle enteresan. Bu figürleri Arslantepe'de çok daha önce kullanmaya başladıklarını anlıyoruz ama sadece Arslantepe'de değil. Şu ana kadar bizim en eski kazı alanımız burası, bu mühürler şu ana kadar bulunan Arslantepe'nin en eski mühürleri. Ancak daha eskileri kesinlikle var çünkü tepenin altında daha 10 metrede tabakalar var. İnerken eminim daha eski mühürler bulacağız."

Mühürlerin Neolitik Dönemde kullanılmaya başlandığına işaret eden Restelli, Arslantepe'de daha eski örneklerini bulabileceklerini dile getirdi. Restelli, taştan yapılanın motifine yakın bir mührün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Tilbes Körche'deki kazılarda bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: