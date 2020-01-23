Arşivlik iki kitap

23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İthaki Yayınları’nın “kurgudışı kitapları”na bu hafta hem edebiyatseverlerin hem de müzikseverlerin ilgisini çekecek iki kitap ekleniyor.
Daha önce “Psikanalitik Edebiyat Kuramı”, “Komik Edebi Türler”, “Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri”yle Türkçe edebiyat kuramı ve eleştiri literatürüne önemli katkılar yapan Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Oğuz Cebeci'nin yeni kitabı “Edebi Zevk Yargısı: Yüksek ve Popüler Edebiyat & Kitsch” raflardaki yerini aldı. Cebeci bu defa edebiyatın “ne” olduğu, edebi zevkin tanımlanıp tanımlanamayacağı, bu bağlamda edebiyat kanonu ve okulun rolü, yani müfredat, eleştirmenin yeri gibi meselelerin yanı sıra, “yüksek” edebiyat, “hafif” edebiyat ve “kitsch” konularını, geniş bir literatürü dikkate alarak zengin ve renkli örnekler eşliğinde tartışıyor ve “saha çalışması” niteliğindeki gözlemlerini, deneyimlerini de okurlarla paylaşıyor.
Geçtiğimiz yıl yayımlanan “Müziği Boğan Gürültü: İdeolojinin Kıskacındaki Musiki” başlıklı kitabıyla Osmanlı’dan günümüze Türk müziği tartışmalarını daha geniş bir perspektifle değerlendiren, Etnomüzikoloji Derneği’nin kurucu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde görevli Güneş Ayas, bu defa “Müzik Sosyolojisi” adlı kitabıyla okurlarının karşısında. Alanındaki boşluğu dolduracağı gibi müzikseverler tarafından da ilgiyle karşılanacak olan kitap, müzik sosyolojisine yön veren temel kuram ve yaklaşımları ayrıntılarıyla ele alırken, güncel eğilimleri de takip ederek konuyla ilgili Türkçe literatürü eleştirel bir değerlendirmeye tâbi tutuyor.
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