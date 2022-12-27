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Arsenal - West Ham: 3-1 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, 17. haftada konuk ettiği West Ham United'ı 3-1 yendi. Benrahma'nın penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan Topçular, ikinci yarıda Bukayo Saka, Martinelli ve Nketiah'ın golleriyle üç puana uzandı.

Giriş: 27.12.2022 - 01:20 | Güncelleme: ABONE OL
Arsenal - West Ham: 3-1 (MAÇ SONUCU)
AA

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında lider Arsenal, konuk ettiği West Ham United'ı 3-1 yendi.

Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan konuk ekip West Ham United, 27. dakikada penaltıdan Said Benrahma'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede üst üste ataklar geliştiren Arsenal, 53. dakikada Bukayo Saka, 58. dakikada Gabriel Martinelli ve 69. dakikada Eddie Nketiah'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal, puanını 40'a çıkararak liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

West Ham United ise 14 puanda kaldı.

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