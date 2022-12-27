İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında lider Arsenal, konuk ettiği West Ham United'ı 3-1 yendi.

Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan konuk ekip West Ham United, 27. dakikada penaltıdan Said Benrahma'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede üst üste ataklar geliştiren Arsenal, 53. dakikada Bukayo Saka, 58. dakikada Gabriel Martinelli ve 69. dakikada Eddie Nketiah'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal, puanını 40'a çıkararak liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

West Ham United ise 14 puanda kaldı.