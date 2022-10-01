Liderlik koltuğunda oturan Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 21'e çıkarırken, bu sezon ilk mağlubiyetini alan Tottenham 17 puanda kaldı.

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