Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        65
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        47
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Göztepe
        GÖZ
        38
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Trabzonspor
        TS
        36
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Net Global Sivasspor
        SVS
        30
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Bellona Kayserispor
        KYS
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal'de sakatlık: Sezonu kapattı - Futbol Haberleri

        Arsenal'de sakatlık: Sezonu kapattı

        Premier Lig takımlarında Arsenal, 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacısı Gabriel Magalhaes'in yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:43 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsenal'de sakatlık: Sezonu kapattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Magalhaes, sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen salı günü Fulham'a karşı oynanan maçta Gabriel Magalhaes, hamstring sakatlığı yaşadı ve ameliyat olması gerekiyor. Gabriel, önümüzdeki günlerde hamstring sakatlığından dolayı cerrahi müdahale geçirecek ve hemen iyileşme ve rehabilitasyon programına başlayacak. Hedef, gelecek sezonun başlangıcına hazır olması olacak." denildi.

        Brezilyalı defans oyuncusu, Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de oynadığı 30 maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı.

        Arsenal, Premier Lig'de 61 puanla lider Liverpool'un 12 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Mikroplastiğe maruz kalan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazandı
        Mikroplastiğe maruz kalan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazandı
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Habertürk Anasayfa