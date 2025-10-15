Arnavutköy'de evine giderken silahla vurularak öldürüldü

Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi Salih Sokak'ta, dün saat 20.30 sıralarında İran uyruklu Masoud Nazari evine doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazari, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.