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Arnavutköy'de baba, oğlunu silahla öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de baba ve oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Oğlunu silahla başından ve göğsünden vurarak öldüren baba, kayıplara karıştı

Giriş: 03.05.2023 - 05:30 | Güncelleme: ABONE OL
Arnavutköy'de baba, oğlunu silahla öldürdü
DHA

Arnavutköy'de oturdukları evde oğluyla tartışan baba M. Ateş, silahla oğlunun başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü. Olay yerine akın eden aile yakınlarından bazıları cenazenin çıkarılışı sırasında sinir krizi geçirdi. Polis, olayın ardından kayıplara karışan babayı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 19.50 sıralarında Anadolu Mahallesi, Baysal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan M. Ateş, 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile beraber yaşıyordu.

OĞLUNU İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından oğluna iki el ateş eden M. Ateş kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, aile yakınları olay yerine akın etti. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Mutlucan Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAKINLARI BÜYÜK ACI YAŞADI

Cenazenin evden çıkarıldığı sırada, Mutlucan Ateş'in yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, olayın ardından kaçan M. Ateş'in yakalanması için çalışma başlattı.

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