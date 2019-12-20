Arnavut mantısı tarifi nasıl yapılır?

Arnavut mantısı nasıl yapılır? Lezzetiyle dillerden düşmeyen fakat yapılışının zahmetli olması nedeniyle çoğu kişinin yapmaktan çekindiği diğer adıyla Samsa mantısı olarak alınan Arnavut mantısı diğer mantarlardan daha iri olmasıyla farkını ortaya koyar. Diğer mantılara göre kapaması daha kolaydır ve daha lezzetlidir.
Arnavut mantısı malzemeler:
- Üç buçuk su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Bir miktar su
İç malzemeleri:
- 2 çorba kaşığı kıyma
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karabiber
Sos malzemeleri:
- 500 gram yoğurt
- 5 diş sarımsak
- Çeyrek paket margarin
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- Yarım demet maydanoz
Arnavut mantısı yapılışı:
- Arnavut mantısının öncelikle hamurunu hazırlamakla işe başlayın.
- Hamuru için derin bir kap içerisinde koyup orta kısmına bir havuz yapıp daha sonra tuz ilave ederek hamuru yoğurmaya devam edin.
- Hamurun kıvamı börek hamuru kıvamında olmalıdır.
- Hazırladığınız hamurun dinlenmesi için yaklaşık yarım saat kadar bekletin.
- Hamuru dinlendirirken iç harcını yapmaya başlayın.
- İç harcı için bir kabın içerisine kuru soğanla kıymayı ve baharatları ilave ederek karıştırın.
- Daha sonra hamurları beze yaparak açın hamurun kalınlığını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Çok ince olmamasına dikkat edin.
- Açma işlemi bittikten sonra hamurdan büyük kareler halinde kesin yaptığımız iç harcı karelerin ortasına koyun ve hamur ağzını kapatıp hazırladınız mantıyı tepsiye dizin.
- Bütün işlemler bittikten sonra hazırladığınız mantıları fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
- Mantı para fırında pişerken diğer taraftan da siz sosunu hazırlamaya başlayın.
- Ezdiğiniz sarımsakları yoğurt ile karıştırıp çıkarttığınız sıcak mantıların üzerine dökün daha sonra margarin bir tavada eritin pul biber ekleyip kızartıp hazırladığınız mantılar üzerinde gezdirin.
- Bir servis tabağına alarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
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