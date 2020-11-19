Türk mutfağının en lezzetlilerinden biri de Arnavut Ciğeri. Seveni kadar sevmeyeni de olan Arnavut ciğeri yanında sumaklı soğan salatası ile bütünleşen bir yemek. Püf noktalarına dikkat ederek yapılırsa mükemmel oluyor. Yapılışı da bir o kadar basit. Arnavut ciğeri yapımına geçelim.

Arnavut Ciğeri İçin Gereken Malzemeler:

600 g kuzu veya dana ciğeri

2 adet kuru soğan

2 adet patates

1 tutam maydanoz

1 su bardağı un

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik

Kimyon

Kızartmak için sıvı yağ

Arnavut Ciğeri Yapılışı:

Kasaptan zarı temizlenmiş olarak aldığınız ciğeri küp küp doğrayın.

Fazla kanının akması için bir süre süzgeçte bekletin.

Bu sırada patatesleri de soyarak küp küp doğrayalım.

Kızgın yağ olan kızartma tencerenizde patatesleri kızartın.

Daha sonra kızaran patatesleri, havlu kağıt serili bir tabağa allın.

Kilitli poşete, 1 bardak unu alın.

Üzerine ciğerleri ilave edip, poşeti kapatın.

Elimizle poşeti sallayarak bütün ciğerleri, una bulayın.

Dilerseniz bu işlemi pişirme kağıdı üzerinde elle de yapabilirsiniz.

Poşeti içinde yapmak daha temiz olduğu için tercih sebebi olabilir :)

Fazla unu eleyip, ciğerleri bol kızgın yağda kızartalım.

İyice kızaran ciğerleri kevgir yardımıyla alın.

Ardından pişen ciğerleri de bir kaba alalım.

Soğanları ince piyazlık doğrayalım.

Genişçe bir kaba alarak tuz ilave ederek, birkaç dakika ovalım.

Diriliği giden soğana kıyılmış maydanozları ilave edelim.

Bu aşamada tercihen biraz sumak ve zeytinyağı da ekleyebilirsiniz.

Son aşamada kızarttığınız patates ve ciğerleri, yeteri kadar tuz ve baharatlar ile harmanlayın.

Soğan salatasını da ekleyip güzelce karıştırıp, servis tabağına alın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Ciğerin yumuşak olması için mutlaka zarı temizlenmiş olmalı.

Eğer siz temizleyemiyorsanız temizlenmiş alabilirsiniz.

Fakat temizlemek de sandığınız kadar zor değil, zarın bir ucundan tutarak soyabilirsiniz.

Mümkün olduğunca ciğerin içindeki damarlı dokuyu ve sinirleri de temizlemek gerekiyor.

Ciğeri çok uzun süre pişirirseniz sertleşir, bu da lezzetini kaybetmenize neden olur.