Armudun iyisi için ağaca çıktılar!

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Kastamonu'da olay, Azdavay ilçesinde yaşandı. Sabuncular köyünde oturan Alaattin Tuncer, dışarıdan gürültü geldiğini fark etti.

BİR ANNE VE 2 YAVRU AYI GELDİ

Pencereden bahçeye bakan Tuncer, evinin önündeki armut ağacında bir anne, iki de yavru ayı olduğunu gördü.

AĞAÇTAN İNİP YAVRULARINI BEKLEDİ

AA'da yer alan habere göre bir süre sonra ağaçtan inen anne ayı, yavrularının da inmesini bekledikten sonra bahçeden ayrıldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, ayıların ağaçtan indiği anlar, evin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

"ARMUT YEDİKTEN SONRA AYRILDILAR"

Tuncer, annesiyle akşam evde bulundukları sırada ses duyduğunu belirterek, "Camı açarak korkutmak amacıyla bağırdım, onların da homurdandığını duydum. Ağaca çıkarak armut yedikten sonra ayrıldılar" ifadelerini kullandı.