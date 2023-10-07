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        Haberler Gündem Armudun iyisi için ağaca çıktılar! - Günün Haberleri

        Armudun iyisi için ağaca çıktılar!

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, köyde armut ağacına çıkan ayılar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra ağaçtan inen anne ayı, yavrularının da inmesini bekledikten sonra bahçeden ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:24
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        Armudun iyisi için ağaca çıktılar!
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        Kastamonu'da olay, Azdavay ilçesinde yaşandı. Sabuncular köyünde oturan Alaattin Tuncer, dışarıdan gürültü geldiğini fark etti.

        BİR ANNE VE 2 YAVRU AYI GELDİ

        Pencereden bahçeye bakan Tuncer, evinin önündeki armut ağacında bir anne, iki de yavru ayı olduğunu gördü.

        AĞAÇTAN İNİP YAVRULARINI BEKLEDİ

        AA'da yer alan habere göre bir süre sonra ağaçtan inen anne ayı, yavrularının da inmesini bekledikten sonra bahçeden ayrıldı.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan, ayıların ağaçtan indiği anlar, evin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        "ARMUT YEDİKTEN SONRA AYRILDILAR"

        Tuncer, annesiyle akşam evde bulundukları sırada ses duyduğunu belirterek, "Camı açarak korkutmak amacıyla bağırdım, onların da homurdandığını duydum. Ağaca çıkarak armut yedikten sonra ayrıldılar" ifadelerini kullandı.

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