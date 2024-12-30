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        Haberler Bilgi Ekonomi Armada Gıda Ticaret halka arz sonuçları açıklandı: Kişi başına kaç TL değerinde kaç lot düştü, halka arza kaç kişi katıldı?

        Armada Gıda Ticaret halka arz sonuçları açıklandı: Kişi başına kaç lot düştü?

        Armada Gıda Ticaret Sanayi halka arz sonuçları açıklandı. 45 milyon 830 bin lot dağıtan firmanın halka arzına 400 binden fazla yatırımcı katıldı. 'ARMGD' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan şirket, elde edeceği fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacak. İşte, Armada Gıda Ticaret halka arz sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 14:18 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:18
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        • 1

          Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. 'ARMGD' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firmanın halka arzında 400 binden fazla kişi katıldı ve toplamda 45 milyon 830 bin lot dağıtıldı. Peki, kişi başına kaç lot düştü? İşte, Armada Gıda Ticaret halka arz sonuçları...

        • 2

          ARMADA GIDA TİCARET HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Firma toplamda 45 milyon 830 lot dağıttı. Kişi başına 3040 TL değerinde 76 lot düştü. Firmanın halka arzına 436 bin 25 kişi katıldı.

        • 3

          ARMADA GIDA TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 40 TL olarak belirlendi.

        • 4

          ARMADA GIDA TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma, 25-26-27 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

        • 5

          ARMADA GIDA TİCARET FON KULLANIMI

          Yüzde 40-50 Yatırımların fonlanması.

          Yüzde 45-50 İşletme sermayesi

        • 6

          ARMADA GIDA TİCARET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın borsada işlem göreceği tarih henüz netleşmedi.

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