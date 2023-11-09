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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi | Sokakta gördü, acımadı! Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!

        Gaziosmanpaşa'daki cinayet anı kamerada!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da korkunç bir cinayet işlendi. Bir sokakta gerçekleşen olayda arkadaşlarıyla sohbet eden Mazlum Turan, Diyar İ. adlı katil zanlısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. O anların ise görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:52
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        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
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        Gaziosmanpaşa'da arkadaşlarıyla sokakta sohbet eden Mazlum Turan'ı (22) kurşun yağmuruna tutarak öldüren Diyar İ.(25) yakalandı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Gaziosmanpaşa, Karayolları mahallesinde 21 Ekim Cumartesi günü meydana gelen olayda, berber Mazlum Turan, arkadaşlarıyla sokakta oturduğu sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Mazlum Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde bir kişinin üst üste ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı görüldü.

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        GÖRGÜ TANIKLARI KATİLİ TANIDI

        Polis olayın görgü tanıkları olan Mazlum Turan´ın birlikte sokakta oturduğu arkadaşları E.Y.(21) ile F.Ş.(21)´nin ifadelerine başvurdu. İki görgü tanığı birlikte oturdukları sırada Mazlum Turan´ın yakındaki bir benzin istasyonuna tuvalete gittiğini, geri geldikten hemen sonra ortaya çıkan silahlı kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Görgü tanıkları saldırıyı yapan kişinin mahalleden tanıdıkları Diyar İ. olduğunu belirtti.

        ŞÜPHELİ TEKİRDAĞ'DA YAKALANIP TUTUKLANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin izini Tekirdağ, Çerkezköy ilçesinde buldu. Burada bir eve yapılan baskında Diyar İ. gözaltına alındı. İstanbul´a getirilen şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli, olayı aralarında daha önceden yaşanan bir kavga dolayısıyla oluşan husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #son dakika
        #Mazlum Turan
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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