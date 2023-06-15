Adana'da korkunç olay! Arkadaşını suya itip öldürdü iddiası!

Adana'da olay, 9 Haziran saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre Haydar Eyüp (15), bir kişi tarafından sulama kanalına itildi.

DHA'da yer alan habere göre çevredekiler yardıma koşarken akıntıya kapılan Eyüp, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Ekipler, bir gün sonra Haydar Eyüp’ün cesedini kanalda demire takılı olarak buldu.

Polis, şüphelinin aynı mahallede oturan Ömer Yalçın olduğunu belirledi. Adresine yapılan baskında Yalçın, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yalçın, ifadesinde, "Çocuk, kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip, kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca korkup, kaçtım" dedi.