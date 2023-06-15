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Adana'da korkunç olay! Arkadaşını suya itip öldürdü iddiası!

Adana'da sulama kanalında cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Haydar Eyüp’ü, suya ittiği iddia edilen 18 yaşındaki Ömer Yalçın, yakalanıp, tutuklandı. Yalçın ifadesinde, “Çocuk, kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip, kurtarmaya çalıştım. Başarılı olamayınca korkup, kaçtım" dedi

Giriş: 15.06.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Adana'da korkunç olay! Arkadaşını suya itip öldürdü iddiası! - Adana Haberleri
DHA

Adana'da olay, 9 Haziran saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre Haydar Eyüp (15), bir kişi tarafından sulama kanalına itildi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

DHA'da yer alan habere göre çevredekiler yardıma koşarken akıntıya kapılan Eyüp, bir süre sonra gözden kayboldu.

BİR GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Ekipler, bir gün sonra Haydar Eyüp’ün cesedini kanalda demire takılı olarak buldu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal üzerine bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

ŞÜPHELİ İDDİAYI REDDETTİ

Polis, şüphelinin aynı mahallede oturan Ömer Yalçın olduğunu belirledi. Adresine yapılan baskında Yalçın, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yalçın, ifadesinde, "Çocuk, kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip, kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca korkup, kaçtım" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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