ARKA SOKAKLAR'DA ŞOK AYRILIK!

Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığı açıklandı.

Şevket Çoruh sosyal medya hesabından "Hoşça kal Mesut" başlıklı veda yazısı kaleme aldı. Çoruh "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler." sözleriyle diziye veda etti.