Erler Film yapımcılığında her hafta cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi bu akşam 624. bölümüyle ekrandaydı. Senarosunu Ozan Yurdakur ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar dizisinde heyecan durulmuyor. Diziseverler 22 Nisan akşamı ekrana gelen Arka Sokaklar 624. son bölümü araştırıyor. İşte Arka Sokaklar son bölüm hakkında merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lena’yı bulan Engin, acıdan bayılan kadını hastaneye götürür. Bu sırada Engin’e bir türlü ulaşamayan Başak bir terslik olduğundan şüphelenmektedir. Lena’yı peşindeki Ruslardan kurtarmak isteyen Engin kendisini tehlikeye atacaktır.

Mazlum’un ölümünden derinden etkilenen Mesut, Gazi’nin Yeri’ni devretmek ister. Birkaç adayla görüşse de güvenebileceği biri çıkmaz. Nihayet Tunç kafeye ortak olmak isteyen bir alıcı bulur. Bu kişi herkesi şaşırtacaktır.

Nazlı ve İlyas evlenmek üzere olan genç ve mutlu bir çifttir. Derken Nazlı’nın cesedi bulunur. İlyas ise kayıptır. Okların damadı gösterdiği bu olayda ekibimiz bir an önce olayı çözmeli ve suçlu kişiyi parmaklıkların ardına göndermelidir.

ARKA SOKAKLAR 624. BÖLÜM İZLE!

Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum