Cuma akşamlarının izleyicileri ekranlara kilitleyen dizisi Arka Sokakların bu akşam ekranlara gelecek 544. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni bölümde Ekip, Avukat Nedim'i hedef alan uyuşturucu çetesinin peşine düşüyor. İşte Arka Sokaklar 544. bölüm fragmanları ve özeti...

Avukat Nedim ile eşi Aydan rutin doktor kontrolü çıkışında silahlı saldırıya uğrarlar. Nedim iyi durumdadır; ancak, Aydan yaralıdır. Apar topar ameliyathaneye alınır. Aydan’ın, birçok yerinden kurşun yarası vardır. Bebeğinde, kendisinin durumu kritiktir. Bu sırada yeni bir narkotik polisi tayini olur. Bu kişi Aslı adında yeni biridir. Aslı, İstanbul’a ekibiyle birlikte tayin olmuştur ve Engin Müdür’e emanet edilir.

Ekibimiz villa soygunu yapan bir çetenin peşine düşer. Nergis adında yabancı genç bir kız kaçırılmıştır. Bir villada hizmetçilik yapan Nergis’e ulaşılır ve çalıştığı evdeki aileye yapılan soygun anlattırılır. Soygunu gerçekleştiren Cemil ile Dursun’un sistemi, lüks villaların hizmetçilerini kaçırıp kasa şifresi gibi bilgileri öğrenerek sorgun gerçekleştirmeleri olarak belirlenir. Ekip bu operasyon için kusursuz bir plan gerçekleştirir ve operasyonun başkahramanları Hüsnü ile Ezgi olacaktır. Hüsnü villanın sahibi playboy bir adam rolüne, Ezgi de evin hizmetçisi rolüne bürünür.

Arda görev başındadır. Bu sırada Şükran’dan telefon gelir. Kısa bir süreliğine İstanbul’a gelmiştir ve boşluğu vardır. Arda ile görüşebilecekleri başka zaman da yoktur. Arda ekip arkadaşlarından bu konuda yardım ister. Bu durum komik bir hal oluşturur.