04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanal D ekranlarının uzun zamandır devam eden dizisi Arka Sokakların 525. bölüm fragmanı yayınlandı. Engin Müdür ve Savcı Ceyda arasındaki gerilim büyürken Ekip, uyuşturucu şebekesinin pesine düşer. Engin Müdür liderliğinde yoluna devam eden ekibin önünde Savcı Ceyda engeli vardır. Engin bu sorunu çözmeye çalışır. Her bölümünde izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin son bölüm özeti ve fragmanı...
ARKA SOKAKLAR 525. BÖLÜM FRAGMANI
Salih'in ölümü ekibi zor durumda bırakmaya devam ediyor. Savcı Ceyda bu olayda Engin Müdürü suçluyor ve peşini bırakmıyor. Ekip ile Engin Müdürün iş ilişkisini bozabilmek ve suç örgütü olduğunu düşündüğü RIza Babanın ekibinden ayırabilmek için harekete geçiyor. Tutuklu birisini öldürmek suçundan Engin Müdürü ekibin önünde gözaltına alıyor. Ekip şaşkın bir halde olan biteni izlemekle kalıyor. Er geç gerçeklerin ortaya çıkacağını bildikleri için Engin Müdür ekibin gözaltı kararına karışmaması için elinden geleni yapıyor.
Bu arada Engin Müdür ve Mesut için ölüm kararı alınıyor. Salih'in ölümüyle uyuşturucu şebekesine darbe vuran ikili örgütün hedefine giriyor. Salih'i hastanede öldürmeyi başaran şebekenin adamı Engin Müdür ve Mesut Komiserin peşine düşüyor.
Hüsnü, Jennifer'in annesinin Türkiye'ye gelmesinden dolayı şaşkındır. Boğulacak derecede duyduğu büyük haber ise, onu ve Çoban Ailesine şok yaşatır. Tekin ve Jennifer evlilik kararı almışlardır.
ARKA SOKAKLAR 524.BÖLÜM ÖZETİ
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 524. Bölümde ekip, İstanbul'da bombalı eylem yapmaya çalışan teröristlerin peşine düşüyor!
Salih'in ölmesi ile Savcı Ceyda'nın peşine düştüğü ekibimiz dört koldan abluka altında kalıyor. Bir taraftan savcılık soruşturması, bir taraftan Salih'i kimin öldürdüğü, bir taraftan uyuşturucu kuryeliğine mecbur kalan kadının Salih'in eşinin arkadaşı olması ve son olarakta tüm hikayenin ortak noktası terör eylemi. Ekip, peşine düştüğü delilleri takip ederken çıkmaz bir sokağa giriyor. Suç dosyaları çözüm aşamasında tıkanma noktasına geliyor. Sonrasında işler, yeni gelişmelerle pamuk ipliği gibi çözülmeye başlıyor. Uyuşturucu ile terörist bağlantısına ulaşan ekibimiz davaların çözümünde büyük bir adım atıyor. İstanbul'un en işlek ilçesinde terör eylemine kalkışan teröristler, ekibimizin -özellikle Mesut'un- üstün çabalarıyla başarısız oluyorlar. Bu olay bile Savcı Ceyda'nın ekip üstündeki olumsuz düşüncelerini değiştirmiyor. Özellikle bu olay sonrası Ceyda, ekibi daha da bunaltacak zamanların başlangıcı olduğunu gösteren emareleri gösteriyor. Ekip ise, tüm bu olumsuz durumlar içinde bile görevlerini hakkıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyor...
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