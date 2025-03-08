Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti

Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo da X platformundaki paylaşımında, "Bahia halkının yaşadığı korkunç bir durum. Bu zor zamanda tüm dayanışma ve desteğimizi sunuyoruz. Bölge için ayrılan bütçeyi onayladık. Umarım süreç en kısa sürede düzelir." ifadelerini kullandı.