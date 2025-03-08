Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti
Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Javier Alonso, basına yaptığı açıklamada, liman kenti Bahia Blanca'da sel felaketinin yaşandığını ve 10 kişinin öldüğünü duyurdu.
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Sel sularının çekilmesiyle can kaybının artabileceğine dikkati çeken Alonso, "Şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü biliyoruz ancak ne yazık ki bu sayının artmasından endişe ediyoruz." dedi.
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Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Javier Milei’nin planlanan yurt gezilerini iptal ettiğini ve bölgeye yardım ekiplerinin ulaşması için gerekli talimatları verdiğini belirtti.
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Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ulusal Entegre Risk Yönetimi Sistemi (Sinagir), Bahia Blanca şehri için kırmızı alarm ilan edildiğini ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.
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Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo da X platformundaki paylaşımında, "Bahia halkının yaşadığı korkunç bir durum. Bu zor zamanda tüm dayanışma ve desteğimizi sunuyoruz. Bölge için ayrılan bütçeyi onayladık. Umarım süreç en kısa sürede düzelir." ifadelerini kullandı.
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Bu arada, yerel basına göre, Bahia Blanca kentinde şu ana kadar 800'den fazla kişi tahliye edildi.
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