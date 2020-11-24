Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 11. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bırakmıştı. İşte merakla beklenen 12. yeni bölüm ilk fragmanı...
"SANA SÖYLEDİĞİM YOL AYRIMINA GELDİN!"
Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 12. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Halide'nin yaptığı sürprizin merak uyandırdığı tanıtımda Ali Rıza bu jestin karşısında gözyaşlarını tutamıyor. Ali Rıza'nın Şehmuz'un mallarını yakması konsorsiyumda büyük yankı uyandırırken, bu hamlesiyle Fuat Ersoylu'nun hedefi haline geliyor.
ARIZA'NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ali Rıza'nın planı sonucu konsorsiyumdan atılan Burak, evden ayrılırken yaşananlardan sonra tek istediği bedel ödetmekti. Fikret ile beraber eski düşmanları Numan'ın yanına giderek teklif sunan Burak'ın artık yeni bir ortağı vardı.
Ali Rıza'nın onuruna düzenlenen büyük davet ise bölüme damgasını vurdu. Herkesin şıklığıyla göz kamaştırdığı geceye yeraltı dünyasının tanınan isimleri katılırken bu büyük davetle Ali Rıza'nın yeraltı dünyasına girdiği resmen ilan edildi.
Büyük gece tüm ihtişamıyla devam ederken Şehmuz'a gelen haber ise yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Şehmuz'un mallarına saldırı düzenlenince bu işi çözme işi Ali Rıza'ya düştü.
Ali Rıza, saldırıyı yapanların peşine düşerken diğer tarafta mahallede de birileri Ali Rıza'nın adına zararlı madde dağıtmaya başladı. Kendisine kumpas kurulduğunu öğrenen Ali Rıza, hesap sormak için Numan'ın karşısına dikildi. Tezgahı ortaya çıkaran Ali Rıza, Numan'a gözdağı verirken "Mahalle meydanında elimi öpeceksin!" diyerek rest çekti.
Şehmuz'un mallarını alanların da Numan olduğunu çözen Ali Rıza, çalınan malları da bulmayı başardı. Malları bulup ele geçirince de daha fazla insanın zehirlenmesini önlemek için hepsini yakmaya karar verdi ancak tam bu anlarda Şehmuz'un gelmesi tansiyonu yükseltti. Malları ateşe vererek Şehmuz'la karşı kaşıya gelen Ali Rıza'nın bu hamlesi nelere sebep olacak?
ARIZA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!