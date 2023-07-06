Arılar neden soktuktan sonra ölür?
Halk arasında bilinenin aksine tüm arılar soktuktan sonra ölmez; bu sadece bal arılarına özgüdür. Bununla beraber; arılar, insanları soktuğu zaman oldukça acı verici bir şekilde ölür. İşte, detaylar...
- 1
Arıların, insanları soktuktan sonra öldüğünü duymuşsunuzdur. Bu doğru ancak her arı türü için bu geçerli değil. Öncelikle, tüm arı türleri sokmaz; gezegendeki yaklaşık 20 bin arı türünden yaklaşık 500 tanesinin iğnesi yoktur; savunma teknikleri ısırmaktır.
- 2
Halk arasında bilinen, "bir defa soktuğunda ölen arı" ise dişi ve işçi bal arılarıdır. Geri kalan türlerin iğneleri daha yumuşaktır bu nedenle kendilerine zarar vermeden defalarca sokabilirler.
- 3
Peki, neden arılar soktuktan sonra ölür? Arılar, insanları soktukları zaman, dikenleri deri içerisinde sıkışır. İnsan derisi, diğer hayvanlara göre daha kalın olduğu için arılar, insanları sokmakta zorlanır ancak bu diğer hayvanlar için geçerli değildir.
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- 4
Arı, cilde saplanan dikenini kurtarmaya çalışırken karnının bir kısmını ve iç organlarını koparır. Birkaç dakika sonra ölmesine neden olan şey budur. Arı, iğnesini geride bıraktıktan sonra bile zehir deri içine pompalanmaya devam eder.
- 5
Uzmanlar, arıların bir memeliyi ısırdıktan sonra kendilerini bekleyen akıbetten habersiz olduklarına, ancak iğnelerini nadiren kullandıklarına inanıyor. Esasında bal arıları oldukça çekingendirler ve yalnızca kovana çok yaklaştığınızda, onlardan birine zarar verdiğinizde veya kendilerini tehlikede hissettiklerinde sokma eğilimindedirler.
Kaynak: Discover Wild Life