Arılar neden soktuktan sonra ölür?

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Arıların, insanları soktuktan sonra öldüğünü duymuşsunuzdur. Bu doğru ancak her arı türü için bu geçerli değil. Öncelikle, tüm arı türleri sokmaz; gezegendeki yaklaşık 20 bin arı türünden yaklaşık 500 tanesinin iğnesi yoktur; savunma teknikleri ısırmaktır.

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Halk arasında bilinen, "bir defa soktuğunda ölen arı" ise dişi ve işçi bal arılarıdır. Geri kalan türlerin iğneleri daha yumuşaktır bu nedenle kendilerine zarar vermeden defalarca sokabilirler.

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Peki, neden arılar soktuktan sonra ölür? Arılar, insanları soktukları zaman, dikenleri deri içerisinde sıkışır. İnsan derisi, diğer hayvanlara göre daha kalın olduğu için arılar, insanları sokmakta zorlanır ancak bu diğer hayvanlar için geçerli değildir.

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Arı, cilde saplanan dikenini kurtarmaya çalışırken karnının bir kısmını ve iç organlarını koparır. Birkaç dakika sonra ölmesine neden olan şey budur. Arı, iğnesini geride bıraktıktan sonra bile zehir deri içine pompalanmaya devam eder.