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Usta sanatçı Arif Şentürk, yoğun bakıma alındı. 81 yaşındaki Şentürk'ün durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

ARİF ŞENTÜRK HAKKINDA

1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956'da ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.