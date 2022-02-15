Son dakika haberine göre ünlü sanatçı Arif Şentürk, hayata gözlerini yumdu. Yugoslavya'nn Kumanova şehrinde doğan Şentürk'ün hayatını sizler için derledik. Peki Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Şentürk neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar...

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

Arif Şentürk, 1941 yılında Kumanova, Yugoslavya Krallığı'nda doğmuş 15 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'de vefat etmiş, Arnavut ve Boşnak kökenli Türk halk müziği kaynak kişisi, derlemecisi ve yorumcusudur. Özellikle Rumeli Türküleri yorumlarıyla ünlüdür.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

ARİF ŞENTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Şarkıcı Onur Akay, önceki sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurarak, "Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır" ifadelerini kullanmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Arif Şentürk'ün hayatını kaybettiği açıklandı.