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23'üncü Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 'Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü', Arif Sağ'a verildi

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nce Devrim Bulvarı’ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde kurulan sahnede konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tarihi bir an yaşadıklarını ve Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ'a 'Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü'nü vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Arif Sağ

Arif Sağ'ın gönüllerde taht kurduğunu anlatan Halil Posbıyık, "Onun müziği sınırları aşarak insanları besleyen bir güce sahip. Arif Sağ, insanları sevgi, barış ve dostluğa teşvik etmek için müziği bir araç olarak kullanmıştır" dedi.

"SİZLERİ KUTLUYORUM"

Arif Sağ da ödül nedeniyle teşekkür ederek, "Bir dahaki gelişimde Ereğli'yi il olarak düşünerek geleceğim. Sizleri kutluyorum. Siz artık il oldunuz, ben sizi il olarak düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Bu arada festivalde sahne alan sanatçı Semicenk'in orkestrasının, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle yolunu kaybettiği, bu nedenle konser alanına ulaşamadığı duyuruldu.

Semicenk ile sahneye çıkan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Semicenk ile sahneye çıkacağız. Sizlerle tanıştıracağım. Bir doğal afetten dolayı sazı, orkestrası yok. Siz ona güzellikler yağdırırsanız playback yaptıracağız. Biz kendi kendimize eğleniriz, hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Serkan Kaya Bir süre playback ile şarkı seslendiren Semicenk, konserini tamamladı. Daha sonra şarkıcı Serkan Kaya sahne aldı. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle konser alanında boşluklar oluştu. Halil Posbıyık, şarkıcılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti.