Ariana Grande estetik sorularına yalan makinesine girerek cevap verdi

Çocukluğundan beri yıllardır halkın gözü önünde olan ünlü yıldız, "Bunları yaptıran herkese tam destek veriyorum. Kadınları, erkekleri, tüm cinsiyetteki insanları güzel hissettiren her şeye izin verilmeli" dedi.

İşte Grande'ye yalan dedektörü altında sorulan sorular ve yanıtları:

Burun estetiği: Hayır.

Göğüs iyileştirme: Hayır, bunu hayal edebiliyor musun?

Yüz gerdirme: Hayır, henüz değil. Samimiyim.

Badem göz ameliyatı: Hayır. Ama bunu, yaptırdığımı düşünen insanlar aracılığıyla keşfettim

Çene implantı: Hayır, onu nasıl yapıyorlar?