Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü 8 Temmuz yarın kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu ve kaça kadar çalışıyor?

Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü 8 Temmuz yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu ?

Arefe günü ve Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte kargoların çalışma durumları sorgulanıyor. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel sektörde de bayram tatili uygulaması yapılıyor. Kargo firmalarında işi olanlar bayramda kargoların hizmet verip vermediğini araştırıyor. İşte, arefe günü ve Kurban Bayramı'nda kargoların çalışma durumu...

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