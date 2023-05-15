Ardahan Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ardahan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Ardahan başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ardahan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ardahan seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ardahan Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ardahan Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 82.78 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:01 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Ardahan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 30.619 oyla yüzde 56.15 - Recep Tayyip Erdoğan: 21.355 oyla yüzde 39.16 - Sinan Oğan: 2.293 oyla yüzde 4.20 - Muharrem İnce: 267 oyla yüzde 0.49 aldı. Ardahan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 30.619 oyla yüzde 56.15Recep Tayyip Erdoğan: 21.355 oyla yüzde 39.16Sinan Oğan: 2.293 oyla yüzde 4.20Muharrem İnce: 267 oyla yüzde 0.49

Ardahan Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 82.93 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 06:01 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Ardahan milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 21.428 oyla yüzde 39.2 - Millet İttifakı: 19.020 oyla yüzde 34.79 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 11.817 oyla yüzde 21.61 - Ata İttifakı: 779 oyla yüzde 1.43 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 540 oyla yüzde 0.99 aldı. Saat 06:01 itibarıyla 2023 Ardahan milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 21.428 oyla yüzde 39.2Millet İttifakı: 19.020 oyla yüzde 34.79Emek ve Özgürlük İttifakı: 11.817 oyla yüzde 21.61Ata İttifakı: 779 oyla yüzde 1.43Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 540 oyla yüzde 0.99AK Parti: 19.002 oyla yüzde 34.76CHP: 16.338 oyla yüzde 29.88YEŞİL SOL: 11.817 oyla yüzde 21.61İYİ Parti: 2.682 oyla yüzde 4.91MHP: 1.689 oyla yüzde 3.09ZP: 584 oyla yüzde 1.07YENİDEN REFAH: 546 oyla yüzde 1.00SOL PARTI: 386 oyla yüzde 0.71MEMLEKET: 251 oyla yüzde 0.46AP: 195 oyla yüzde 0.36BBP: 191 oyla yüzde 0.35ANAP: 186 oyla yüzde 0.34AB: 134 oyla yüzde 0.25HKP: 95 oyla yüzde 0.17TKP: 95 oyla yüzde 0.17GBP: 84 oyla yüzde 0.15HAKPAR: 79 oyla yüzde 0.14TKH: 59 oyla yüzde 0.11GENÇ: 50 oyla yüzde 0.09MP: 47 oyla yüzde 0.09YP: 46 oyla yüzde 0.08MİLLİYOL: 36 oyla yüzde 0.07TİP: 0 oyla yüzde 0.00