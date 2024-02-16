Ardahan'da iki vaşağın gezisi fotokapanla görüntülendi
Ardahan'da nesli tehlike altında bulunan iki vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve tür tespitine yönelik, Sarıçam Ormanları'ndan oluşan kentteki farklı alanlara fotokapan kuruldu.
Fotokapana, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde nesli tehlike altında bulunan ve birinci derece koruma altında olan vaşakların görüntüsü takıldı.
Görüntüde ormanlık alanda dolaşan vaşaklar bir süre sonra gözden kayboluyor.