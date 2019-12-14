14 ARALIK 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerFiskosArda Turan ile Aslıhan Doğan'ın oğlu Hamza Arda 1 yaşında bastı - Magazin haberleri

Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın oğlu Hamza Arda 1 yaşında bastı

Geçtiğimiz yıl sade bir nikah töreni ile evlenen ünlü futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın oğlu Hamza Arda, 1 yaşına girdi. Anne Aslıhan, oğlunun doğum gününde evde, özel bir parti düzenleyerek, o anların videosunu Instagram'da paylaştı

14.12.2019 - 15:21 | Güncelleme:
Arda Turan, Aslıhan Doğan Turan, Hamza Arda Turan
HABERTURK.COM

Ünlü futbolcu Arda Turan, sosyetenin bilinen ismi Aslıhan Doğan Turan 11 Mart 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğlu Hamza Arda Turan, 1 yaşına bastı. Doğan, evde aile dostlarının katıldığı bir parti düzenleyerek oğluna pasta kesti.

Turan'ın eşi, doğum günü partisinde çekilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Deodorantı yatarken kullanın!'
'Deodorantı yatarken kullanın!'
Tıraş olduktan sonra hayatını kaybetti! Nedeni şoke etti
Tıraş olduktan sonra hayatını kaybetti! Nedeni şoke etti
İneklerine çocuğu gibi bakıyor!
İneklerine çocuğu gibi bakıyor!
Dünyanın en büyüğü! Tam 10 tenis kortu kadar
Dünyanın en büyüğü! Tam 10 tenis kortu kadar
"Dürüstlüğün simgesisin canım eşim"
Adım adım Arda!
Adım adım Arda!
"Arda, Galatasaray'a gelmek istiyor"
Arda Turan'a mahkeme şoku!
Arda Turan'a mahkeme şoku!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X