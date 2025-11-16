Arda Turan: Ailemi görmeye geldim
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, İstanbul'a geldi. Bebek'te cuma namazını kılan Turan; "Bazı eğitimlerim var, ailemi de görmeye geldim" dedi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Türkiye'ye geldi. Bebek'te cuma namazı kılan Turan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Milli ara için Türkiye'ye ailesinin yanına geldiğini söyleyen Arda Turan; "Bazı eğitimlerim var, ailemi de görmeye geldim. Sonra kaldığımız yerden devam" dedi.
Bebek'te kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Arda Turan, daha sonra arkadaşlarının yanına doğru gitti.