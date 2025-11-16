Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Arda Turan: Ailemi görmeye geldim

        Arda Turan: Ailemi görmeye geldim

        Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, İstanbul'a geldi. Bebek'te cuma namazını kılan Turan; "Bazı eğitimlerim var, ailemi de görmeye geldim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 10:39 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:39
        "Ailemi görmeye geldim"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Türkiye'ye geldi. Bebek'te cuma namazı kılan Turan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Milli ara için Türkiye'ye ailesinin yanına geldiğini söyleyen Arda Turan; "Bazı eğitimlerim var, ailemi de görmeye geldim. Sonra kaldığımız yerden devam" dedi.

        Bebek'te kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Arda Turan, daha sonra arkadaşlarının yanına doğru gitti.

