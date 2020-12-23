Oyuncu Arda Öziri 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş, Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi bir çok ünlü konservatuvar arkadaşı cenazede yer almıştı.

Genç oyuncu Arda Öziri’nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.

Vildan Örnek, Öziri’yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.

Balamir Emrem ve Vildan Örnek (Solda) Arda Öziri ve Balamir Emrem (Sağda)