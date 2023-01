Öte yandan Arda Kural, daha önce Habertürk'ten Aytekin Teker'e verdiği röportajda şunları söylemişti...



* Sıkıntılı dönemler geçirdin, şu an kendini nasıl hissediyorsun?



Çok iyiyim, keyfim yerinde. Sıkıntılıdan ziyade, katı dönemlerdi.



* Katı derken?



Her şeyi kendime döndürdüğüm ya da her şeyin bana ters döndüğü zamanlardı. Tanımlanması zor. Şöhretle bir şeyler değişiyordu hayatımda. İdrak boyutunda yüksek düşüncelere eriştim. Yükseldikçe derinleştim ve bu bakış açısıyla hayatta zor yer bulmaya başladım. Hayatı incelemeye başladım.