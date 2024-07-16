Arda Güler ve Mert Müldür, listeye girdi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitmesiyle birlikte enleri açıklamaya devam eden UEFA, turnuvada atılan en iyi 10 golü seçti ve listede milli futbolculardan Mert Müldür ile Arda Güler de yer aldı.

Turnuvanın en iyi golü Lamine Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya uzaktan attığı şık gol seçilirken A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maç listeye damgasını vurdu. A Milli Takım'ın EURO 2024'te ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken Mert Müldür ve Arda Güler attıkları müthiş gollerle galibiyetlerde etkili oldular. Sıralamada Arda Güler'in golü 5. sırada kendine yer bulurken Mert Müldür'ün golü ise hemen Arda Güler'in golü ardından 6. sırada yer aldı.