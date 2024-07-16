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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Arda Güler ve Mert Müldür, listeye girdi - Futbol Haberleri

        Arda Güler ve Mert Müldür, listeye girdi

        UEFA, EURO 2024'ün sona ermesinin ardından turnuvada atılan en iyi 10 golü açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 20:16 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:16
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        Arda Güler ve Mert Müldür, o listede!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitmesiyle birlikte enleri açıklamaya devam eden UEFA, turnuvada atılan en iyi 10 golü seçti ve listede milli futbolculardan Mert Müldür ile Arda Güler de yer aldı.

        Turnuvanın en iyi golü Lamine Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya uzaktan attığı şık gol seçilirken A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maç listeye damgasını vurdu.

        A Milli Takım'ın EURO 2024'te ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken Mert Müldür ve Arda Güler attıkları müthiş gollerle galibiyetlerde etkili oldular.

        Sıralamada Arda Güler'in golü 5. sırada kendine yer bulurken Mert Müldür'ün golü ise hemen Arda Güler'in golü ardından 6. sırada yer aldı.

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