Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi!
Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İspanyol devinin teknik direktörü Xabi Alonso'nun Arda Güler'in oyun tarzını bir dönem Real Madrid forması da giymiş olan Mesut Özil'e benzettiği iddia edildi.
- 1
Real Madrid ve A Milli Takım formasıyla dikkat çeken Arda Güler, bu sezonki performansıyla taraftarları kendine hayran bırakıyor.
- 2
Özellikle Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan milli oyuncu, takımın en önemli parçalarından biri haline geldi.
- 3
"PASLARIYLA FORVETLERİ PARLATAN BİR DAHİ"
İspanyol medyasının haberine göre, Xabi Alonso Arda Güler'in Kylian Mbappe ile olan uyumundan son derece memnun. İspanyol çalıştırıcının genç futbolcu için "Paslarıyla forvetleri parlatan bir dahi." ifadesini kullandığı belirtildi.
-
- 4
"O DA TIPKI MESUT ÖZİL GİBİ"
Alonso'nun Arda Güler'i benzettiği futbolcu da Real Madrid tesislerinde gündem konusu oldu. İspanyol hocanın, Arda'yı Mesut Özil'e benzettiği ve yakın çevresine "O da tıpkı Mesut Özil gibi bir dahi." dediği ileri sürüldü.
- 5
ARDA GÜLER ŞAŞIRDI
Bu sözlerin kısa sürede tesislerde konuşulmaya başlandığı ve Arda Güler'in de bu benzetmeyi duyduğu aktarıldı. Genç futbolcunun kendisini şaşırtan bu değerlendirmeyi büyük bir mütevazılıkla karşıladığı, 20 yaşındaki yıldızın ise takım içindeki rolünü daha da güçlendirmeye odaklandığı ifade edildi.
- 6