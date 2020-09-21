Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken maçın ardından kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı'yı övdü.

Yeni sezona çok iyi başlayan oyuncu Arda Turan ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Arda, paylaşımı alıntıladı ve Taylan Antalyalı'yı Barcelona'nın efsane oyuncularından Xavi Hernandez'e benzetti. Arda Turan, "Xavi misin be aslanım benim" mesajını paylaştı.