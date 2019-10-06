Arda Ayten kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları dün akşam ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 Milyonluk büyük ödül için yarışan Arda Ayten'in ardından merakla araştırılıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında dün akşam heyecanlı ve duygu dolu dakikalar yaşandı. Arda Ayten 1 Milyon TL'lik soruya doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu. Sosyal medyada ise 1 Milyon TL'lik soru gündem oldu. İşte Arda Ayten'in hayatı ve 1 Milyon TL'lik soru...

ARDA AYTEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU 2019

Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim 2019 tarihli yayınında Arda Ayten'in karşısına, "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? soru çıktı. Şıklarda ise, Vatan, Kan, Toprak ve Yurt bulunuyordu.

Arda Ayten, doğru cevap olan Toprak şıkkını söyleyerek 1 milyonluk soruyu doğru bildi. Arda Ayten ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı tebrik etti.