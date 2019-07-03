Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödül sorusuna kadar uzanan Arda Ayten herkesin beğenisini topladı. Sunucu Murat Yıldırım, 1 milyon TL'lik soruyu anons etmeden hemen önce program ona erdi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 1 milyon TL'lik soruya cevap verecek Arda Ayten kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten'in hayatından detaylar...

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulundu. Başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı. Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruları doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.