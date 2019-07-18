Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde çiftçilik yapan 2 çocuk 8 torun sahibi 67 yaşındaki İsmail Uncu'nun tarlasındaki ağaçlarda 47 leylek yuvası bulunuyor.

AA'nın haberine göre Uncu, leyleklerin yavrulama döneminde rahatsız olmamaları ve yumurtalarını rahatça koruması için tarlasına girilmesine izin vermiyor.

Uncu, yaptığı açıklamada, her yıl mart ayında leyleklerin yuvalarına geri geldiğini ve leylekleri yumurtlama zamanı koruma altına aldığını söyledi.

"LEYLEKLERİN YUMURTLAMA ZAMANI ÇOK ÖNEMLİ"

Uncu, "Leyleklerin yumurtlama zamanı çok önemli. Özellikle kuş cennetinde bulunan alakargalar, leylek yumurtalarını delerek yiyor. Onun için leylekleri koruma altına almak zorunda kalıyorum. Özellikle yavru çıkarmak için yumurtanın üzerine yatan leyleklerin korkup yumurta üzerinden kalkmaması için tarla içine kimseyi almıyorum" dedi.

Leyleklere ev sahipliği yapan tarlasının ve leyleklerin yaşamının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini ifade eden Uncu, "Geçen yıl yumurtadan yavruların yeni çıktığı dönemde drone ile havadan leylekleri çekmek isteyen turistlere müsaade etmedim" diye konuştu.

"ONLARLA BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Uncu, 35 yıldır leyleklerin arazisinde yuva yaptığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Dört dönümlük arazim 'leylek ormanı' diye anılıyor. Leyleklerin kesinlikle benim tarlada ürün yetiştirmeme bir zararı yok. Onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Yıllardır bana da alıştılar. Ben tarlada gezerken beni hiç umursamazlar ama başkası girdiği anda korkup yuvalarından kaçıyorlar. Mart ayının 15'inden sonra leyleklerin yolunu gözlüyorum. Her sabah gelmişler mi, gelmemişler mi onları kontrol ediyorum. Yeniden yuvalarına döndüğünde çok mutlu oluyorum. Her yıl leyleklerin yavrularını büyütmelerini hatta uçuş eğitimi vermelerini ilgi ile takip ediyorum."

Uncu, tarlasındaki bazı ağaçlarda 3 veya 4 leylek yuvası bulunduğunu sözlerine ekledi.